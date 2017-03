6% d’augmentations salariales dans le privé

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et la président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Ouided Bouchamaoui ont signé, ce matin du vendredi 10 mars 2017au palais de la Kasbah, l'accord relatif à l'augmentation des salaires des employés dans le secteur privé.

L'accord stipule une augmentation du salaire de base de l’ordre de 6% des salaires pour les années 2016 et 2017, applicable pour les années 2015 et 2016 selon la même formule de répartition pour ces deux années et une augmentation des indemnités mensuelles fixes convenues dans les conventions sectorielles du même ordre de 6% et applicable selon les mêmes dispositions que celles pour les augmentations du salaire de base.