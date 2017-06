Acheminement des sujets du bac vers les centres de dépôt

Les sujets écrits des examens du Baccalauréat 2017 ont commencé, dimanche à partir de 5h00 du matin, à être acheminés, en boites (3390 boites), vers 27 centres régionaux de dépôt.

L’opération d’acheminement, qui se poursuivra durant toute la journée, a démarré depuis le siège de la Direction Générale des Examens, sous la présidence du chef du gouvernement Youssef Chahed, du ministre de l’Education par intérim Slim Khalbous et en coordination avec les unités de l’Armée nationale et le ministère de l’Intérieur.

Une fois reçues par les centres de dépôt, les boites contenant les sujets écrits de la session principale du Baccalauréat seront organisées et bien fermées et ne seront ouvertes que le 7 juin 2017, jour de l’examen.

Plus de 130 000 candidats (garçons et filles) passeront, cette année, les examens du baccalauréat qui se dérouleront, en Tunisie, les 7, 8, 9 et 12, 13, 14 juin 2017 et dont les résultats seront annoncés le 23 juin 2017.

La session de contrôle se déroulera du 27 au 30 juin 2017 et ses résultats seront annoncés le 8 juillet 2017.