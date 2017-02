Algérie : spéculations sur l’état de santé du président Bouteflika

La chancelière allemande devait se rendre en Algérie lundi 20 février pour rencontrer le président Abdelaziz Bouteflika, mais sa visite a été officiellement reportée en raison de « l’indisponibilité temporaire » du président algérien due à une « bronchite aigue ». Il a suffit de cette justification pour que le débat sur la santé de « Boutef » soit relancé. Il faut dire que la veille du voyage officiel, tout était en place, y compris par voie de communiqué de la présidence algérienne, pour confirmer la visite d'Angela Merkel qui devait ainsi discuter du rapatriement des sans-papiers, du terrorisme, des problèmes rencontrés par les entreprises allemandes en Algérie et, au-delà, de la coopération économique entre les deux pays.

Cette « bronchite aigue » a fait des vagues et a été différemment interprétée. Les spéculations vont bon train en Algérie où l’on se demande si l’état de santé du président ne s’est pas sérieusement dégradé. Car, selon certains observateurs, « on ne reporte pas une visite pour une bronchite, surtout qu'on a le temps de la voir venir ». Mais « si ça en arrive au point où on annule une visite aussi importante que celle de la chancelière allemande, c'est que ça doit être vraiment très grave. »