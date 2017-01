Béji Caid Essebsi : Ghannouchi et moi nous sommes responsables de notre pays

Dans une interview accordée aux quotidiens la Presse et Achourouk publiée dans leur édition de dimanche 1er janvier 2017, le président de la république Béji Caid Essebsi a parlé de toutes les questions de l’heure qui préoccupent les Tunisiens : la situation social été économique, le terrorisme et le retour des tunisiens des foyers de tension, Nidaa Tounes, Rached Ghannouchi, de la Syrie, de la Libye…

Le chef de l’Etat a nié l’existence d’un quelconque « désaccord ni avec Ghannouchi ni avec personne d’autre ». Selon lui, sa cohabitation avec le président du mouvement Ennahdha « a assuré une partie de la stabilité qui règne en Tunisie et nous tavaillons ensemble », a-t-il affirmé. Et d’ajouter, « il(Ghannouchi) me rencontre et nous parlons ensemble chaque fois qu’il est nécessaire. Moi, personnellement, j’ai de la considération pour Ghannouchi et je pense qu’il a aussi les mêmes sentiments envers ma personne. Nous sommes responsables de notre pays et à chaque fois qu’il y a un danger, que la Tunisie dérape, j’assume mes responsabilités et lui aussi il assume les siennes ».