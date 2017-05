Béji Caid Essebsi rencontrera Emmanuel Macron en Italie

Le sommet du G7 (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon) se tient les 26 et 27 mai à Taormine, en Sicile, en Italie. « Si les regards seront avant tout tournés vers Donald Trump, le président américain, et Emmanuel Macron, son homologue français, qui participent tous deux à leur premier sommet du genre, plusieurs chefs d’État africains seront également présents, à l’invitation de la présidence italienne du G7 », écrit Jeun Afrique.

Cinq pays africains ont été invités à ce sommet. Il s’agit de la Tunisie qui sera représentée par le président de la République Béji Caid Essebsi, du Niger, du Nigeria, du Kenya et de l’Ethiopie.

En marge du sommet le chef de l’Etat rencontrera, notamment, le nouveau président français Emmanuel Macron.

La présidence italienne du G7 en 2017 est placée sous le thème « Jeter les bases d’une confiance renouvelée ». Mais les sommet se penchera, entre autres, sur la situation sécuritaire sahélienne, la lutte contre le terrorisme et les problématiques migratoires.