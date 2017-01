CAN 2017 : Le Maroc élimine la Cote d’Ivoire et se qualifie pour les quarts de finale

Le Maroc a éliminé le tenant du titre, la Cote d’Ivoire mardi soir (1-0), grâce à un superbe but d'Alioui, et assuré leur place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Le Maroc termine deuxième du groupe C derrière la République démocratique du Congo, vainqueur dans le même temps du Togo (3-1). La Côte d'Ivoire, qui n'a pas gagné un match dans ce tournoi (deux nuls, une défaite) termine troisième de cette poule et sort par la petite porte.

Jour après jour, les têtes tombent dans cette CAN 2017. Après le Gbaon, pays organisateur, puis l'Algérie, lundi, c'est ni plus ni moins le tenant du titre qui a mordu la poussière ce mardi. Mal engagés après deux nuls lors des deux premières journées, les Éléphants ne pouvaient rien viser d'autre que le succès dans leur 3e match pour espérer rallier les quarts. Raté. Attendus par le Maroc, ils ont fini par céder (0-1) et quittent la compétition sans éclat.