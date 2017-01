CAN 2017 : trois Tunisiens dans l’équipe type de la première phase

France Football a établi une liste des joueurs qui ont brillé pendant la phase de poules de la CAN 2017. On y trouve trois Tunisiens, Hamdi Nagguez, Naim Sliti et Youssef Msakni qui figurent, tous les trois, dans l’équipe type, aux côtés de trois congolais, deux marocains, un burkinabé, un ghanéen et un ougandais. Il est à noter que Youssef Msakni a eu la meilleure note, soit 7sur10, avec l’attaquant du RDCongo Junior Kabananga qui a marqué trois buts.

Voici l’équipe type et les notes :

Hervé Kouakou Koffi (Burkina Faso) : 6,66*

Hamdi Nagguez (Tunisie) : 5,66*

Romain Saïss (Maroc) : 6*

Mehdi Benatia (Maroc) : 6*

Issama Mpeko (RD Congo) : 6,33*

Chancel Mbemba (RD Congo) : 6,33*

Christian Atsu (Ghana) : 6,66*

Naïm Sliti (Tunisie) : 6,33*

Junior Kabananga (RD Congo) : 7*

Youssef Msakni (Tunisie) : 7*

Farouk Miya (Ouganda) : 6,33*