C’est officiel, SANIMED est enfin entrée sur le marché alternatif du côté de la bourse. En effet, c’est aujourd’hui, que la société à célébrer le démarrage des négociations autour de son titre, en faisant sonner la célèbre cloche de la bourse de Tunis, symbole de son entrée sur le marché boursier. Cette introduction, la première de l'année, porte à 80 le nombre de sociétés cotées.

Présidée par Lamia ZRIBI, ministre des Finances, la cérémonie de la première cotation de SANIMED, a vu la présence de Salah SAYEL, président du Conseil du Marché Financier (CMF), de Bilel SAHNOUN, Directeur Général de la Bourse de Tunis, sans oublier le président du Groupe SOMOCER, Lotfi ABDENNADHER et le Directeur Général de la société SANIMED, Mouldi BELHAJ, qui ont sonné la cloche, annonçant le début de cotation du titre en bourse.

L’introduction en Bourse de la société SANIMED a été réalisée suite à une augmentation de capital et au moyen d'une Offre à Prix Ferme de 376.000 actions, d’un Placement Global de 1.880.000 actions et d’un Placement Privé de 1 504 000 actions, soit un total de 3.760.000 actions émises au prix unitaire de 4,560 dinars, représentant 30,32% du capital social après augmentation.

La demande exprimée pour l’Offre à Prix Ferme a atteint 1,3 fois et l’opération a attiré 187 nouveaux actionnaires dont 16 investisseurs via le Placement Global et 2 investisseurs institutionnels via le Placement Privé.

Grâce à cette opération, SANIMED a levé sur le marché un montant de 17,1 millions de dinars et renforcé ses ressources propres nécessaires à son développement et à l’accroissement de sa notoriété à l'échelle nationale et internationale.

Au jour de son introduction, la capitalisation boursière de SANIMED, s’élève à 56,5 millions de dinars.

.