Conducteurs et passagers, à vos ceintures !

C’est à partir de ce jeudi 27 avril que le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire pour les conducteurs et passagers à l'avant des véhicules, dans et hors agglomérations et ce en vertu du décret du 6 janvier 2017 fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules. Pour les passagers des sièges arrière, cette obligation prendra effet en janvier 2018, précise le décret.

Toutefois, les personnes malades sont dispensées de cette obligation à condition d’être munies d’un certificat médical conforme, les conducteurs effectuant une marche arrière, les conducteurs des « véhicules de transport public routier non régulier de personnes à l’intérieur des agglomérations lors de l’exercice de leur profession » ainsi que ceux des « véhicules prioritaires et des véhicules d’intervention urgente lorsqu’ils utilisent les avertisseurs sonores et lumineux ».

Toute personne en infraction avec cette nouvelle règle se verra infliger une amende de 40 dinars.

Les deux ministères concernés ainsi que des organisations de la société ont multiplié des spots de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité qui réduit le risque de décès du conducteur et des occupants assis à l’avant de 45% à 50%, selon un rapport de l’organisation mondiale de la santé (OMS) et de 25% pour les passagers assis à l’arrière.

Il est à rappeler que déjà en 1984, la Tunisie a été un des premiers pays arabe à rendre le port de la ceinture obligatoire, obligation qui fut abandonnée.