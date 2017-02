Congrès du mouvement du peuple, « Achaab », le 2 mars

Le Mouvement Achaab tiendra son premier congrès le 02 mars prochain, a annoncé samedi le secrétaire général du mouvement, Zouhair Maghzaoui, indiquant que 650 congressistes élirons lors de ce congrès un nouveau secrétaire général, un bureau politique et un conseil national.

« Le mouvement présentera lors de ce congrès ses visions sur les questions régionales, notamment la crise libyenne et les relations tuniso-algériennes », a précisé d'autre part le leader du mouvement en marge d’un colloque politique et culturel portant sur « les relations tuniso-algériennes et les moyens de lutte contre le terrorisme », organisé samedi à Tunis par le mouvement.

Maghzaoui a ajouté que le mouvement rendra hommage, lors de ce congrès, à l’ancien secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Houcine Abbassi, au poète tunisien Jamel Slii et aux martyrs Chokri Belaid, Mohamed Brahmi et Mohamed Zouari.

Le secrétaire général du mouvement a appelé par ailleurs à l'organisation urgente d'une Conférence des pays voisins de la Libye pour examiner trois points clés, à savoir comment aider la Libye à dépasser sa crise grâce à l’aide des parties régionales et internationales, mettre en place une stratégie commune entre les pays voisins de la Libye pour la lutte contre l'expansion des groupes terroristes armés, et empêcher toute intervention étrangère dans la crise libyenne.

Le mouvement Achaab a obtenu son visa, le 8 mars 2011, rappelle-t-on.