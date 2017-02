Dans un derby sans enjeu, le CA bat l’EST par un but de Sabeur Khalifa

Dans un derby sans enjeu, le Club Africain a chassé le signe indien en remportant la rencontre par un but de Sabeur Khalifa dans les dernières minutes. Sous une pluie, parfois, intense, le match a commencé sur les chapeaux de roue et les deux équipes ont fait preuve de volontarisme pour remporter le derby pour le moral. Le Club Africain s’est montré plus entreprenant en se créant des occasions de but gâchées par précipitation.

Pendant la seconde période, chaque équipe a essayé de développer son jeu et l’Espérance a raté deux occasions de but nettes avant que son adversaire ne reprenne le jeu à son compte et rater à son tour des buts faciles. Et c’est à la toute la dernière minute du match que le capitaine clubiste, Sabeur Khalifa crucifie le gardien Moez Ben Cherifia d’un tir croisé à l’intérieur de la surface de réparation.

Notons que l’arbitrage n’a pas été au niveau. L’arbitre n’a pas sorti ses cratons pour sanctionner de fautes nettes et a privé le CA d’un pénalty indiscutable au cours de la deuxième mi-temps et d’un coup franc à la limité des 16 mètres 50 au cours de la première période.