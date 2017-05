Décès de l’ancien ministre Mohamed Fadhel Khelil

L’ancien ministre Mohamed Fadhel Khelil est décédé et actuel PDG de Parenin est décédé ce matin.

Khelil, originaire de la ville de Gafsa, est un homme à la fois discret mais efficace. Cet ingénieur qui a intégré, jeune, le cabinet de Feu Dhaoui Hanablia, ministre de l’agriculture où il a eu comme collègue un certain Abderrahim Zouari, a vite gravi les échelons pour acquérir une solide expérience dans la gestion des affaires et une grande culture de l’Etat. Il est, également, l’une des rares personnalités à avoir des dimensions à la fois politique, diplomatique, de gestion et du développement régional. En effet, il a été plusieurs fois gouverneur successivement au Kef, Jendouba et Sfax. Il a dirigé l’une de plus grandes entreprises du pays, la Compagnie Phosphates Gafsa et a été ministre des affaires sociales pendant quatre ans entre 1992 et 1996, après avoir été ambassadeur en Syrie. Nommé en Algérie, un pays qui compte en cette conjoncture difficile, il y est resté une dizaine d’années et a noué de solides relations avec le personnel politique algérien et a ses introductions auprès du président Abdelaziz Bouteflika.

Son nom a été évoqué, une première fois, lors du dialogue national pour présider le gouvernement des « compétences » et une deuxième fois après les élections d’octobre 2014.