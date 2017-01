Décès de l’homme politique Mohamed Belhaj Amor

L’homme politique et militant Mohamed Belhaj Amor est décédé, ce lundi 30 janvier, à l’âge de 83 ans. C’est son fils Adnane Belhaj Amor qui l’a annoncé sur sa page Facebook.

Né en 1934, à Mootmar, Mohamed Belhaj Amor a commencé sa carrière professionnelle comme ingénieur agronome au ministère de l’agriculture juste après l’indépendance du pays. En 1969, après le limogeage du puissant ministre Ahmed Ben Salah dont il était proche, il quitte son poste pour prendre la tête du Groupe interprofessionnel des agrumes et fruits en 1973. Quatre ans plus tard, il est détenu avec une vingtaine d'autres membres du Mouvement de l’unité populaire, créé par Ben Salah mais non reconnu par les autorités. Il passe alors deux ans en prison. Après sa sortie, il rompt en 1981 avec Ben Salah en raison de divergences entre les deux hommes et fonde le Parti de l’unité populaire qui sera reconnu en novembre 1983 et occupe son secrétariat général. Le 16 janvier 2000, il cède son poste à Mohamed Bouchiha lors de la réunion du Conseil central du parti.

Il se présente à l’élection présidentielle d’octobre 1999, la première élection pluraliste de l’histoire du pays et recueille 0,31 % des suffrages, soit un total de 10 594 voix.

Depuis il a quitté la scène politique.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt.