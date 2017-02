Des milliers de signatures pour dénoncer les grèves à répétition dans l'enseignement

En réaction aux grèves répétitives et aux revendications du syndicat général de l’enseignement secondaire conduit par Lassaad Yakoubi, on apprend que des pétitions sont initiées par des collectifs de parents d’élèves pour dénoncer ces mouvements incontrôlés. Ils considèrent que les grèves ont considérablement entamé l’année scolaire et porté préjudice au niveau des élèves. Ils appellent à une journée de colère samedi 25 février devant le théâtre national et rassemblement d protestation devant le siège de l’UGTT le 5 mars prochain. Ces pétitions ont recueilli selon leurs initiateurs des dizaines de milliers de signatures. Une action en justice contre Yakoubi pourrait suivre.

De leur côté, des enseignants certains professeurs se constituent en un collectif, appelé «Action contre la grève», pour dénoncer cette situation ou enseignants et élèves sont pris en otage par ce qu’ils ont nommé « syndicalisme dogmatique et obsessionnel ».

Mercredi 22 février 2017, un parent d’une élève inscrite au lycée secondaire Ahmed Amara de la ville du Kef a même envoyé un huissier de justice pour constater la suspension des cours et dans le but d’entamer une action en justice à l’encontre des professeurs « qui n’ont pas respecté leurs obligations».