Dissolution de toutes les délégations spéciales avant fin mars

Invité de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, ce mercredi 1er février, le ministre des affaires locales et de l’environnement, Riadh Mouakher a déclaré que toutes les délégations spéciales seront dissoutes d’ici fin mars 2017 laissant la place à des administrations gérées par les délégués. Il a ajouté que contrairement à ce que certains prétendaient, 95% des délégués nommés récemment par le gouvernement ont un niveau d’étude universitaire.

Sur un autre plan, le ministre a affirmé que les élections municipales régionales devront se dérouler dans dix mois environ et la question de leur simultanéité sera tranchée bientôt.

Dans ce contexte, Riadh Mouakher a souligné que le code des collectivités locales qu’il considère comme la loi la plus importante du pays, doit être approuvée par l’ARP pour que l’ISIE puisse déterminer la date des deux processus.

Selon lui, le code des collectivités locales doit édicter les mesures qui seront prises avant les élections et assurer l’application du principe de décentralisation, conformément à la constitution, et l’amélioration des ressources humaines des municipalités.

Riadh Mouakher a salué l’approbation de la loi Organique relative aux élections et aux référendums et notamment de l’article relatif au vote des forces armées. Il a précisé que dans la plupart des démocraties modernes, les militaires et agents de sécurité ont le droit de voter aux élections.