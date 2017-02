Dix écrivains tunisiens au Maghreb du livre à Paris

Dix écrivains tunisiens ont participé à la 23ème édition du Maghreb des livres qui s’est tenue les 18 et 19 février à l’hôtel de ville de Paris.

Le Prix des cinq continents et Comar d’or français 2016 Fawzia Zouari a signé son livre « le Corps de ma mère », tout comme Fawzi Mellah, Comra d’ord également, qui a signé « Ya Khil Salem ». A son tour, Faouzia Charfi qui a dédicacé son ouvrage « Sacrées Questions …Pour un islam d’aujourd’hui « . Le poète et universitaire tunisien Tahar Bekri a dédicacé son recueil « Le livre du souvenir : dans la beauté du monde et sa fureur « .

Zine Elabidine Hamda Cherif a signé son dernier ouvrage « L’Islam politique face à la société tunisienne : du compromis politique au compromis historique ? ». Héla Ouardi, Olfa Youssef, Hédia Baraket et Olfa Belhassine ont signé respectivement leurs ouvrages « Les derniers jours du Muhammad », « Sept controverses en Islam. Parlons-en ! », « Ces nouveaux mots qui font la Tunisie ».

L’universitaire Abdelkrim Allagui a présenté son livre « Juifs et musulmans en Tunisie. Des origines à nos jours « .

Organisé par l’association Coup de soleil, la 23ème édition du Maghreb des livres a enregistré la participation de 130 auteurs originaires d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. D’autres écrivains d’origine européenne s’intéressant aux pays du Maghreb arabe prennent part à ce rendez-vous littéraire.