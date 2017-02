Elisabeth Guigou : Benoît Hamon doit rassurer l’ensemble des socialistes

Élisabeth Guiguou, la présidente de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale française est une habituée de la Tunisie qu’elle visite pour la septième fois depuis 2012. Elle vient participer aux côtés d’Audrey Azoulay, la ministre de la Culture et de la Communication, aux réunions du Forum 5+5 de la Culture qui se tiendra ce vendredi à Tunis. Questionnée sur son choix pour la présidentielle en France, entre le candidat officiel Benoît Hamon et le candidat de la gauche libérale Emanuel Macron, elle a expliqué qu’elle se rangera derrière le candidat le plus apte à battre Marine Lepen. Proche de l’ancien premier ministre Manuel Valls battu au second tour de la primaire de la gauche, elle a expliqué que Benoît Hamon doit donner des gages d’assurances sur un certain nombre de points pour gagner la confiance de l’ensemble des socialistes. Comme c’est le cas de cette proposition de créer un « 49-3 citoyen », en vertu duquel 1 % des citoyens inscrits sur les listes électorales (soit environ 500 000 personnes) pourraient déclencher un référendum, éventuellement pour obtenir l’abrogation d’un texte (dans la limite d’un an après sa promulgation) ou de proposer l’adoption d’un nouveau texte législatif. De même que l’idée de revenu universel d’existence que le candidat Hamon se propose de mettre en place en cas de victoire, n’a pas l’air d’être partagée par les socialistes, selon Elisabeth Guigou. Et même si elle ne s’est pas prononcée ouvertement pour tel ou tel candidat, elle pense que le plus important c’est qui pourrait accéder au second tour et barrer la route de l’Elysée à Marine Lepen.

Il est à signaler que Manuel Valls a séché l’investiture de Benoît Hamon et va réunir ses proches pour se concerter sur la position à prendre et le choix à faire entre son ancien rival et son ancien ministre de l’économie Emanuel Macron. Ce dernier est pour le moment en vogue dans les sondages et accéderait au second tour selon quatre sondages publiés le 8 février.

C’est pourquoi, officiellement investi candidat du Parti socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon doit maintenant composer son équipe de campagne. Une tâche ardue pour le candidat qui devrait à la fois s'entourer des proches de Manuel Valls et défendre sa ligne du renouveau.

B.O