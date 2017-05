ESPAF, un enseignement de qualité dans le domaine de l’Assurance et la Finance

Soucieuse de répondre aux besoins en formations de managers financiers de haute qualité, en particulier pour le secteur des assurances, l'Ecole Supérieure Privée d'Assurance et de Finance (ESPAF) a pour objectif de garantir à partir du début de l’année universitaire 2017-2018 des formations spécifiques en assurance ou généralistes permettant de maitriser les différents métiers du secteur. En effet, c'est à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce jour dans les locaux de l'ESPAF, que les représentants de cette nouvelle institition ont eu le plaisir de présenter son offre sur le secteur de l'enseignement privé.

Moderne et dotée d'un enseignement conforme aux standards internationaux les plus rigoureux, l'ESPAF incarnera un très beau symbole de rapprochement entre le monde de l’assurance et le monde académique.

En coordination avec plusieurs institutions financières, (BEST LEASE, CTAMA, Assurances AMI, MAE, Assurances AT-Takafulia, MAGHREBIA), l'école dont le siège est situé aux Berges du Lac de Tunis sera ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence (avec étude du dossier).

Elle aura pour objectif de former des managers ouverts et de hauts responsables possédant les qualités nécessaires pour créer, entreprendre et décider.

Véritable tremplin pour un emploi et une carrière respectable, l’ESPAF proposera un large éventail de formations spécifiques en assurance ou généralistes permettant d’intégrer le secteur de l’assurance, selon des cursus d’enseignement adaptés, couronnés par des diplômes agréés par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ainsi, les cursus d'enseignement, riches et variés, dispensés dans cet établissement seront ainsi répartis :

-La Licence Fondamentale en Finance visera à donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires à la maitrise de la gestion financière des entreprises, particulièrement les Assurances et les Banques, ainsi que la finance de marché.

-La Licence appliquée en Assurances permettra, quant à elle, aux étudiants d'acquérir les connaissances et compétences fondamentales nécessaires à la gestion financière des compagnies d'Assurance.

-Le Master Professionnel en Management du risque dans les Assurances et les Institutions financières (MRAI) est un programme en deux ans avec une première année (M1) constituant un tronc commun d'une formation en finance et une deuxième année (M2) de spécialisation. Ce master aura pour ambition de former des compétences répondant aux nouveaux métiers de la gestion des risques, notamment dans les compagnies d'assurance et autres types d'institutions financières.

Ces programmes de formation entrent en résonance avec les besoins du système financier et des entreprises et donneront les compétences pour garantir une réussite future.

Forte de ses partenariats stratégiques, l’ESPAF sera la seule école à offrir la formation en alternance, par le biais de stages d’apprentissage qu’elle développera fortement dans les entreprises d’assurances et les instituions financières partenaires.

Des stages qui permettront aux étudiants de se perfectionner et aux entreprises d’identifier et repérer de jeunes talents susceptibles de devenir de futurs collaborateurs.

A l’ESPAF, nous veillerons chaque jour à un enseignement de qualité !

Pour en savoir davantage sur l’École Supérieure Privée d’Assurance et de Finance « ESPAF » et obtenir des renseignements complémentaires, nous vous invitons à parcourir le site web : www.espaf.tn