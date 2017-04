Global Custodian récompense l’UIB pour la qualité de son activité de services Titres

L'UIB-SGSS Tunisie est fière d'annoncé qu'elle vient d'être désignée par le magazine spécialisé de renommée mondiale « Global Custodian », et ce, pour la troisème année consécutive, comme le meilleur dépositaire en Tunisie avec des appréciations clients allant de « Bien » à « Très Bien » sur l’ensemble des axes d’évaluation. Avec cette nouvelle récompense l’UIB démontre encore une fois son expertise de premier ordre dans cette activité majeure de service aux investisseurs.

La banque a su relever le défi, se transformer à un rythme soutenu et renforcer encore sa qualité de service pour mériter cette première distinction de meilleur fournisseur de service de sous-dépositaire en Tunisie décernée en 2017, après avoir cumulé en 2016 et 2015 cinq autres distinctions décernées par « Global Custodian », « Global Investor » et « Global Finance », les médias internationaux de référence des services aux investisseurs.

Ces six prix internationaux consacrent, de fait, la qualité de la collaboration et des synergies avec SGSS, la ligne métier Titres mondiale du Groupe Société Générale, d’une part, et les résultats exceptionnels de l’UIB obtenus à travers plusieurs mandats conclus avec des investisseurs institutionnels internationaux de premier plan, d’autre part.

A la faveur de son expertise en matière d’offre de services de conservation, de compensation et de règlement pour toute classe d’actifs de titres et grâce à sa plateforme de conservation qui répond aux standards internationaux, l’UIB contribue activement à accroître l’attractivité de la Place de Tunis à travers l’accompagnement des clients internationaux sur le marché tunisien et consolide sa place de premier acteur international de l’industrie des titres à fournir des services de conservation en Tunisie à une clientèle internationale d’investisseurs institutionnels.

Ce faisant, l’UIB confirme son engagement stratégique en faveur de ce métier essentiel à la dynamisation des investissements internationaux, dans l’intérêt du pays et de son insertion la plus réussie possible dans l’économie mondiale.