« Harak Irada » condamne la campagne contre Moncef Marzouki

Dans un communiqué publié à la suite de sa réunion dimanche 12 février sous la présidence de Moncef Marzouki, le Bureau exécutif du mouvement « Irada » a fermement condamné ce qu’il appelle « la campagne de mensonges et de désinformation contre l’ancien président de la république Moncef Marzouki ». Il a fait porter la responsabilité de cette campagne de « haine qui sème la discorde au « mouvement Nidaa Tounes et ses représentants au palais de Carthage, ses appendices dans le gouvernement et leur médias de basse besogne ».

Le bureau a également passé en revue les préparatifs pour l’organisation du congrès du parti au mois d’avril prochain. Il a pointé du doigt l’aggravation de la crise financière et économique et son impact social, ce qui a « plongé le pays dans une crise de gouvernance ».