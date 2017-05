HCE à Jalloul : « Tout vient à point à qui sait attendre»

Suite à l’interview de l’ancien ministre de l’éducation Néji Jalloul, publiée ce mercredi dans l’hebdomadaire « Akhbar Al Joumhouria » et dans laquelle il a critiqué la passivité de Nidaa Tounes suite à son limogeage, le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi a publié un post sur sa page Facebook pour exprimer son indignation face à ces accusations. Néji Jalloul a affirmé qu’aucun membre de Nidaa ne l’a contacté comme si la révocation d’un ministre appartenant au parti était une chose ordinaire ». Il ajouté que « Nidaa n’est plus, malgré les apparences ».

Hafedh Caïd Essebsi a affirmé que « juste après l’annonce de son limogeage, la direction du parti a pris contact avec Néji Jalloul, le 1er mai, et s’est entretenue avec lui pendant deux heures, le 1er mai aussitôt son limogeage annoncé, afin de décider avec lui de la position à prendre. La réunion s’est tenue en présence de plusieurs cadres du parti ».

En ce qui concerne la situation de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi a eu cette réflexion : « la réalité est souvent plus grande que les espérances. Surtout si les espérances sont mauvaises et les calculs bas et erronés ».

Il a terminé son post par ce proverbe « Tout vient à point à qui sait attendre»