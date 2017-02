« Il y avait du Bajbouj, sans son radotage, chez Youssef Chahed »

Notre ami Ali Gannoun, universitaire de son état, a publié sur sa page Facebook, un article dans lequel il juge la prestation du chef du gouvernement Youssef Chahed qui selon lui, « a réussi à donner l'image d'un Chef de Gouvernement soucieux des problèmes du pays et bien engagé dans l'entreprise de reconstruction de l’État ».

Youssef Chahed a parlé. Il fallait qu'il le fasse. Sur la forme, il a réussi à donner l'image d'un Chef de Gouvernement soucieux des problèmes du pays et bien engagé dans l'entreprise de reconstruction de l’État. La présence de tous ses ministres, en spectateurs avertis, rentre dans la logique de la communication moderne où chaque détail compte. Zied Laathari comme Néji Jalloul étaient bien présents et le réalisateur, en homme averti, l'a bien compris.

Youssef Chahed a tenu plus un langage de fermeté qu'un langage de vérité pour passer en revue ses six mois de gouvernance où tout n'était pas rose. S'agissant de Abid Briki, sa décision de le limoger était à double sens. Le premier était de rappeler qu'on ne joue pas solo quand on est dans un gouvernement et surtout qu'il y a des normes de solidarité et de discrétion à respecter quand on est ministre. Le deuxième était un message ferme à l'égard de l'UGTT, il est du genre « athrab el 9attoussa titrabba laaroussa » (ou athrab el 9attouss yetrabba laarouss). Le pacte de Carthage ne signifie pas une soumission à une partie ou à une autre.

Revenons au fond maintenant. A demi-mot, Si Chahed a avoué que nous subissons des pressions énormes de la part de nos bailleurs de fonds et nous manquons de travail et de sérieux pour rassurer les investisseurs malgré une accalmie sur le plan sécuritaire. Ce phénomène s'est amplifié après le 14 janvier 2011 jusqu'à devenir franchement destructeur pour le pays.

Il a reproché à l'opposition de faire de l'opposition, ce qui est son plein droit et a manqué de proposer des solutions fortes s'agissant de la corruption et des différentes défaillances administratives.

Concernant la privatisation de certaines banques, il est à rappeler à tout le monde que notre système bancaire étatique est dépassé et ne peut plus suivre ni faire la concurrence aux banques privées. Injecter systématiquement de l'argent pour les maintenir sous respiration artificielle n'est pas une solution pérenne. Il faudrait donc penser à les privatiser au moins jusqu'à une certaine proportion.

Un gouvernement n'attend pas de ses détracteurs de lui livrer la recette du bonheur!!!

Personnellement, j'attends de Si Youssef Chahed 3 ou 4 résolutions révolutionnaires pour donner de l'espoir aux citoyens et montrer le sérieux de ses gouvernants.

S'agissant du Nida, Youssef Chahed a surfé sur les généralités pour ne pas prendre partie étant lui même un paramètre dans l'équation existentielle de ce parti.

En conclusion, Si Youssef Chahed a tenté et réussi avec un succès certain à montrer qu'il était le Chef de son équipe gouvernementale. Il lui faut un peu plus de temps pour être Chef du Gouvernement plus qu'un Premier Ministre. Pour cela, il a à accélérer les réformes et à multiplier les décisions pour assainir l'économie quitte à déplaire à beaucoup de monde. La politique du raccommodage n'a aucun avenir sauf reporter les problèmes sans jamais proposer de solutions jusqu'au jour où aucun report ne sera plus possible et je pense que ce jour est bien arrivé!

Il y avait du Bajbouj, sans son radotage, chez Si Chahed hier! Il faudrait plus de Chahed que de Bajbouj pour réussir à faire bouger les choses.

Ceci dit, aucune amélioration de notre quotidien, ne sera possible sans une vraie implication de tous les citoyens dans la vie du pays. Si on vend ses bijoux pour survivre c'est qu'on ne produit plus et si on ne produit plus, on est appelé à disparaitre.



Ali Gannoun