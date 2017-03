Ils attaquent une patrouille de la garde nationale pour libérer un terroriste

Dans la petite localité de Telept de la délégation de Fernana dans le gouvernorat de Kasserine, un groupe d’individus ont attaqué une patrouille de la garde nationale pour libérer de force un des leur qui a été arrêté en raison de son implication dans des affaires de terrorisme.

Les assaillants ont utilisé des fusils de chasse, des bâtons et des gourdins et ont occasionné plusieurs blessures et fractures aux agents et ont réussi à arracher leur « camarade » de leurs mains.