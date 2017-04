Inauguration du Projet de construction d’une salle sport

La cérémonie d’inauguration du « Projet de la construction d’une salle couverte pour le Basket-ball », a eu lieu le 14 avril 2017 à Tunis, en présence de Monsieur Shinya IWATA, Chargé d’affaires de l’Ambassade du Japon en Tunisie, de Son Excellence Monsieur Imed JABRI, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, de Monsieur Omar MANSOUR, Gouverneur de Tunis et de Monsieur Tahar KHALED, Président de l’Association Al Hilal Sports de Tunis.

Cette salle, construite dans le cadre de ce projet, est utilisée par 100 joueuses de l'Association et 1200 élèves des collèges et lycées publics de la région pour leurs cours hebdomadaire. Elle permet de pratiquer le basket-ball

dans les jours pluvieux, et de faire du sport dans des bonnes conditions en été et en hiver.

Le Japon organisera les jeux olympiques et paralympiques à Tokyo en 2020. Dans le cadre de sa contribution à un mouvement international qui répand les valeurs du sport, et en coopérant avec le Comité International Olympique (CIO) et les pays du monde, le Japon a lancé une initiative appelée « Sport for Tomorrow » en vue de promouvoir la coopération internationale et d’intensifier les échanges avec les autres pays. Ce don s’inscrit dans ce contexte.

Le Japon espère que ce projet contribue à renforcer les activités de cette Association et à augmenter le nombre des sportifs.

Le Japon a appuyé d'autres projets pour le sport, tels que la réhabilitation de la salle omnisports d’El Haouaria et la construction d’une salle couverte de Handball. Les échanges sportifs se font également à travers, par exemple, le don

de kimono à la Fédération de Judo et celui d’équipements de Kendo à l’Association sportive de Kendo et l’organisation d’un tournoi.



Sommaire du projet

L e c a d r e : Don aux projets locaux dans le domaine culturel

L e m o n t a n t : 151 925 DT

Le bénéficiaire : Association Al Hilal Sports de Tunis

L e c o n t e n u : Construction d’une salle couverte pour le Basket-ball