IRD : 17 objectifs pour un futur durable

L’Institut de recherche pour le développement (IRD), qui fête cette année ses 60 ans en Tunisie, présente l’exposition « 17 objectifs pour un futur durable » à la Cité des Sciences de Tunis du 21 avril au 26 mai 2017. Cette exposition souligne le rôle de la recherche pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Adoptés en 2015, les 17 ODD relèvent d’un seul et même enjeu : notre capacité à transformer nos sociétés afin de vivre dans un monde meilleur, plus juste et équitable, respectueux de l’environnement et des hommes. Si la place de certains acteurs – Etats, ONG, organisations internationales – dans l’atteinte des ODD peut faire évidence, ce n’est pas le cas de la recherche, dont le rôle est méconnu.

Or, la recherche est amenée à jouer un rôle de premier plan dans l’atteinte de ces objectifs à l’horizon 2030 : produire des connaissances et des données fiables, proposer des solutions innovantes, évaluer les progrès enregistrés, mais aussi favoriser une lecture distanciée des ODD. La recherche scientifique et l’innovation sont essentielles pour les pays en développement, particulièrement vulnérables et confrontés à de multiples défis, locaux et globaux (impacts du changement climatique, crises financières, pandémies…).

Grâce à 22 panneaux, figures, graphiques et photos à l’appui, cette exposition, réalisée par l’IRD, illustre, pour le grand public, la contribution essentielle de la recherche au développement durable.