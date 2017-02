Issam Teji condamné à deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende

La Cour d'appel de Montpellier a rendu son jugement en début d'après-midi dans l’affaire des paris truqués dans le handball dans laquelle sont impliqués 16 personnes dont huit joueurs de l’équipe de Montpellier parmi lesquels l’international tunisien Issam Tej. Il y figure aux côtés des frères pour Nikola et Luka Karabati qui viennent de remporter la coupe du monde avec l’équipe de France. Issam a été reconnu coupable et condamné avec les frères Karabatic chacun à deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

La peine la plus sévère concerne le buraliste Nicolas Gillet, considéré comme l'un des cerveaux de l'affaire avec le joueur Mladen Bojinovic qui a, quant à lui, écopé de quatre mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende.

Il est à rappeler que les joueurs du Montpellier Handball étaient accusés d'avoir fait parier des proches sur la défaite de leur club lors du match contre Cesson-Rennes le 12 mai 2012, une rencontre que les joueurs présents ce jour-là sur le terrain auraient volontairement perdue. A l'époque, l'alerte avait été donnée par la Française des Jeux (FDJ) qui avait suspendu les paris sur le match en question à la suite d'éléments inhabituels enregistrés sur le montant des paris et en avait informé la police. Une information judiciaire avait été ouverte le 1er août suivant.

En première instance, en juillet 2015, le tribunal de première instance avait prononcé des peines allant de 1.500 et 30.000 euros d’amende à l'encontre des 16 prévenus.