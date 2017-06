La Jordanie réduit sa représentation au Qatar et ferme le bureau d’Al Jazeera

La Jordanie a décidé mardi de réduire sa représentation diplomatique au Qatar, et d'annuler la licence d'émission pour la chaîne d'information qatari Al Jazeera, rapporte l'agence de presse officielle jordanienne Petra.

« Atteindre la sécurité régionale et la stabilité, rencontrer les pays arabes sur les politiques à même de mettre fin aux crises dans la région arabe... ainsi que construire un avenir sur et éclairé pour nos populations sont des priorités pour lesquels le Royaume va continuer à fournir ses meilleurs efforts », a indiqué le porte-parole du gouvernement de Jordanie, Mohamed Moumani. L'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Yémen, l'Egypte, les Maldives et la Mauritanie ont annoncé lundi la rupture de toute relation diplomatique avec le Qatar, accusé de soutenir des mouvements extrémistes.