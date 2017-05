La Muqaddimah d’Ibn Khaldoun en chinois

La Muqaddimah ou Al-Muqaddimah (Introduction à l'histoire universelle), ou en français les Prolégomènes, ou en grec les Prolegomena, est un livre écrit par l'historien Abderrahmane Ibn Khaldoun, en 1377. Il enregistre un début de conception musulmane de l'histoire universelle.

Il est considéré comme le premier ouvrage traitant de la philosophie de l’histoire, ou parmi les sciences sociales, de la sociologie, de la démographie, de l’historiographie ainsi que l’histoire culturelle et de l’économie. Il a été traduit en plusieurs langues. La dernière en date est le chinois. C’est une équipe de l’Université des études internationales de Shanghai qui s’est chargée de traduire cet ouvrage important. Elle a passé dix ans pour lui assurer la meilleure traduction possible en cette langue parlée et écrite près près de un milliard 400 millions de personnes.

L'Université des études internationales de Shanghai est une université d'enseignement et de recherche pluridisciplinaire. Elle est considérée comme l'une des deux meilleures universités spécialisées dans l'apprentissage des langues étrangères en Chine. L'université est composée de collèges et de départements qui offrent un baccalauréat associé, le baccalauréat et des programmes de troisième cycle, des programmes pour adultes, des programmes de réseau et des programmes pour les étudiants internationaux.

Elle propose l’enseignement de 21 langues : anglais, russe, allemand, français, espagnol, arabe, japonais, perse, coréen, thai, portugais, grec, italien, suédois, néerlandais, indonésien, ukrainien, vietnamien,, hébreu, turc et chinois.