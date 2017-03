La Tunisie à la tête du conseil économique des partis africains

Selon un communiqué du CPPA, le Sénégal a été élu premier vice-président du conseil et l’Ethiopie en tant que deuxième vice-président et le Rwanda, rapporteur général. Le siège du conseil sera à Tunis, d’après la même source.

Les participants ont convenu de signer un mémorandum d’entente entre le CPPA et le Conseil économique de l’Amérique Latine et des Caraïbes.

Le conseil économique jouera un rôle important de coordination entre les pays africains « pour exploiter au mieux les opportunités d’investissement et de coopération », lit-on dan le communiqué du conseil.

Ont pris part au congrès du CPPA, des délégations politiques africaines et des hommes d’affaires tunisiens et africains en plus de représentants d’ambassades et de personnalités politiques.

« Cette nouvelle structure œuvrera à faire connaitre les économies des pays africains et les opportunités d’investissement dans ces derniers ainsi que leurs législations dans ce domaine », a précisé, samedi, à Tunis, le secrétaire général du CPPA, Nafaa Ali Nafaa.

Le conseil économique jouera un rôle de facilitateur des relations entre les hommes d’affaires et les gouvernements et permettra d’impulser les investissements entre les pays africains et encouragera l’instauration de partenariats avec les autres pays en Europe, Asie et Amérique, a t-il encore indiqué.