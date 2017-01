LCI : « l'ambiance au pays d'Hatem Ben Arfa est quelque peu tendue » !

La rencontre amicale entre le CA et le PSG qui s’est déroulée hier soir au stade olympique de Rades et qui s’est terminée par la victoire du club parisien par 3 buts à 0, a laissé un arrière goût d’amertume. Des affrontements entre supporters du Club Africains ont éclaté et un agent de police a été gravement blessé à l’œil nécessitant son transfert en urgence à l’hôpital Habib Thameur afin de subir une opération chirurgicale.

Et ce n’est pas tout. Car, selon la chaîne française LCI, « les Parisiens qui sont arrivés mardi soir et repartis un peu plus de 24 heures plus tard, ils ont tout de même eu le temps de faire énormément de choses. Mais surtout de constater que l'ambiance au pays d'où est origine la famille d'Hatem Ben Arfa est quelque peu tendue ». Elle ajoute que « les dirigeants du PSG se sont par ailleurs étonnés de quelques failles de sécurité durant leur périple ».

Tout a commencé par une première conférence de presse écourtée mercredi soir à cause du retard pris par le trafic aérien et menée dans une cohue médiatique beaucoup moins maîtrisée qu'à l'accoutumée. Cela s'est ensuite poursuivi le lendemain, avec un premier entraînement annulé officiellement pour des raisons de fatigue des joueurs, mais aussi, et c'est Le Parisien qui l'affirme, pour « des raisons de sécurité ». La sécurité, justement, a été le gros point noir du match amical remporté mercredi soir par le PSG sur le Club Africain (3-0). Avec, en tribune du Stade olympique de Radès, des supporters tunisiens très chauds. Trop chauds, même, lorsqu'en seconde mi-temps, ils se sont jeté des sièges et des fumigènes à la figure, faisant d'ailleurs au moins un blessé parmi les agents de l’ordre.