Le chef de L'Etat remet la coupe au CA

Le président de la république, Beji Caid Essebsi, a assisté samedi au stade de Radès à la finale de la coupe de Tunisie de football remportée par le C.Africain devant l'US Ben Guerdane (1-0), but de Saber Khlifa dès le 2ème minute..

Au terme de la finale, le chef de l'Etat a remis le trophée au capitaine du C.Africian, Saber Khalifa.

La cérémonie de remise de la coupe et des médailles aux arbitres, joueurs et dirigeants des deux équipes s'est déroulée en présence du chef du gouvernement Youssef Chahed, de la ministre de la jeunesse et des sport, Majdoline Cherni, et du président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari.

Les joueurs du C.Africain ont ensuite fait le tour d'honneur du stade en brandissant la 12e coupe de leur histoire devant les chants et les applaudissements des milliers de supporters venus les soutenir.