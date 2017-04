Le chef de l’Etat s’entretient avec le ministre bahreïni de l’intérieur

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu lundi au palais de Carthage, le ministre bahreïni de l’Intérieur, Rached Ben Abdullah Al-Khalifa.

Le ministre bahreïni de l’Intérieur, Rached Ben Abdullah Al-Khalifa, conduit une délégation de son pays à la 34e réunion du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur qui aura lieu les 5 et 6 avril 2017 à Tunis.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le ministre bahreïni a mis l’accent sur la nécessité de développer l’échange d’expériences entre le Bahreïn et la Tunisie en matière de sécurité et de favoriser la coordination et la coopération entre les deux pays pour faire face aux menaces qui guettent la région, dont en premier lieu le terrorisme.

Au cours de cette rencontre, l’hôte bahreïni a saisi l’occasion pour transmettre les salutations du Roi bahreïni, Hamad Ben Issa Al-Khalifa au Chef de l’Etat et ses souhaits d’un surcroit de progrès et de prospérité à la Tunisie et à son peuple.

Tout en se félicitant des excellentes relations établies entre les deux pays, le président de la République a, de son côté, réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer ces relations.

A ce propos, Caïd Essebsi a rappelé la visite réussie qu’il avait effectuée en janvier 2016 à Manama et des résultats positifs auxquels elle a abouti, ce qui a permis de dynamiser les relations tuniso-bahreïnies et de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale.

Le Chef de l’Etat a également réaffirmé la solidarité de la Tunisie avec le Royaume du Bahreïn et son soutien à ses initiatives visant à préserver sa sécurité et sa stabilité.