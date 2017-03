Le Chef de l’Etat s’entretient avec le secrétaire général de l’ONU

En marge de sa participation au 28ème sommet arabe en Jordanie, le président de la République Béji Caid Essebsi a rencontré mercredi soir le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, en marge du 28e sommet arabe tenu en Jordanie.

M. Abdelkim El Hirmi, ministre délégué auprès de la présidence de la république, a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP , que la rencontre a porté sur la coopération entre la Tunisie et l’Onu et, sur les derniers développements sur la scène libyenne à la faveur de l’initiative tunisienne soutenue par l’Egypte et l’Algérie et visant à favoriser une solution pacifique.

Selon El Hirmi, le président Caid Essebsi a salué l’action onusienne pour rapprocher les vues des protagonistes libyens, affirmant que la Tunisie est disposée à apporter sa contribution à ces efforts.

De son coté, M. Guterres a mis l’accent sur l’importance de l’initiative lancée par le président Caid Essebsi devenue tripartite après l’adhésion de l’Algérie et de l’Egypte, et s’est félicité, d’autre part , de la réussite du processus démocratique en Tunisie considéré comme une expérience unique dans la région.