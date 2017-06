Le désarroi d’un jeune agriculteur du Kef

Alors que le coup d’envoi de la moisson agricole a été donné, les dernières pluies sont venues gâcher la joie des agriculteurs. Elles ont causé beaucoup de dégâts notamment pour les petits et moyens agriculteurs dont une partie de leurs champs a été dévastée. La quantité de grêle tombée au Kef, notamment dans la région de Zaafrana, a fortement impacté les différentes productions agricoles de certains agriculteurs. Une photo a circulé sur les réseaux sociaux montrant le désarroi extrême d'un paysan de la plaine du Kef qui a tout perdu. Publiée par notre ami l’historien Mohamed Tlili, elle se passe de tout commentaire. Elle montre le jeune homme au milieu de son champ complètement dévasté et qui ne sait plus à quel saint se vouer. Il n’a fait que constater les dégâts, avant de se couvrir les yeux pour laisser éclater ses sanglots.

Abdallah Rabhi, le secrétaire d’état aux ressources hydrauliques, a annoncé que le délégué régional de l’agriculture du gouvernorat du Kef s’est mobilisé sur place pour évaluer les dégâts causés par les précipitations. Il a également informé que le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche soutiendra toujours les agriculteurs en confirmant dans le même contexte qu’à la suite des récentes précipitations, les possibilités envisageables vont être étudiées en commençant par l’évaluation de la situation actuelle.

Ces paroles vont-elles rendre l’espoir à ce jeune agriculteur complètement abattu et à d’autres comme lui ? Attendons pour mieux voir !