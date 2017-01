Leila Chettaoui appelle au limogeage d’Anis Ghedira et Zied Laâdhari

La députée de Nidaa Tounes Leila Chettaoui, n’a pas mâché ses mots vis-à-vis de la crise de son parti et des manquements de certains membres du gouvernement. Invitée de Shems FM, ce jeudi 5 janvier, elle a appelé à la démission, ou au limogeage, du ministre du Transport, Anis Ghedira, après l’accident du train qui a fait cinq morts et plusieurs blessés et celui de l’Industrie et du Commerce, Zied Laâdhari qui, selon elle, pourrait réussir dans un autre département. Elle a expliqué que le chef du gouvernement Youssef Chahed, suit l’activité de chaque ministre afin de l’évaluer et prendre la décision adéquate.

Evoquant la crise de son parti, elle a affirmé que Hafedh Caïd Essebsi et Ridha Belhadj ne représentent pas Nidaa Tounes. Elle a précisé que les dirigeants actuels doivent céder leur place à de nouveaux visages plus crédibles pour remettre Nidaa Tounes sur les rails.