Leila Chettaoui menacée par les siens !

Intervenant par téléphone lors de la première heure de Studio Shems, jeudi 16 mars 2017, Leila Chettaoui la députée de Nidaa Tounes et présidente de la commission d’enquête sur l’envoi des jeunes dans les zones de conflit, a révélé qu’elle a reçu des menaces de la part de certains membres de son parti l’appelant à quitter la commission d’enquête parlementaire.

Elle a précisé que certains à Nidaa Tounes ne veulent pas que des informations détenues par la commission soient divulguées car le sujet est très sensible et en lien avec des pays étrangers comme la Syrie, l’Irak et la Libye.

La députée a refusé de dévoiler les noms de ceux qui l’ont menacée. Elle s’est contentée de dire que cela est en lien avec un homme d’affaires qui a réussi à mettre la main sur le parti.

À noter que la députée Leila Chettaoui a été mise en cause par Nidaa Tounes dans la fuite d’enregistrements sonores d’une réunion des cadres du parti. Elle a été gelée du mouvement et du groupe parlementaire.