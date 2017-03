Leila Haddad contre Majdouline Cherni

Un groupe d'avocats a déposé vendredi une plainte contre l'ancienne présidente de l'Instance générale des martyrs et blessés de la révolution et actuelle ministre de la jeunesse et des sports, Majdouline Cherni, pour les propos qu’elle avait tenus le week-end dernier sur un plateau télévisé contre l'avocate Leïla Haddad.

Sur la chaîne de télévision privée " Hannibal ", Majdouline Cherni avait déclaré que l'avocate Leïla Haddad s'était proposée pour défendre l'affaire du capitaine Imed Hizi, chef de la brigade anti-terroriste relevant de la garde nationale de Sidi Bouzid, tombé en martyr lors des évènements terroristes de Sidi Ali Ben Aoun, sans en être mandatée par la famille du défunt.

Selon Cherni, Me Haddad représente plus de mille personnes et aurait réclamé 5 mille dinars d'honoraires pour chaque client.

Contactée par l’agence TAP, Me Leila Haddad a déclaré qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis contre Majdouline Cherni pour diffamation, injures et dénonciation téméraire.

Elle a également invité Majdouline Cherni à fournir à la magistrature assise des preuves justifiant le bienfondé de ses propos au sujet des sommes d’argents qu’elle avait reçues des familles des martyrs et blessés de la révolution.