Les élections municipales seront-elles renvoyées sine die ?

On va continuer à palabrer longtemps sur les raisons de la démission surprise du président et de deux membres de l’Isie. Même si Chafik Sarsar a déclaré que cette démission, pour divergences de fond avec les autres membres, n’impactera pas les élections municipales annoncées pour le 17 décembre 2017, cette échéance semble difficile à tenir pour des raisons objectives, ce qui va contribuer à la dégradation sensible du cadre de vie des citoyens avec des infrastructures de plus en plus déficientes, des problèmes de ramassage des ordures, la dégradation de l’environnement et les conséquences sur la santé, et autres. Les municipalités qui sont gérées par des délégations spéciales nommées par le gouvernement continueront à péricliter dans un climat marqué par des tensions politiques et sociales.

Le projet du code des collectivités locales qui se compose de près de 400 articles et qui est une condition préalable pour l’organisation des élections municipales, n’a pas encore été examiné par la commission de législation générale de l’ARP et à la veille du mois de Ramadan et des vacances d’été, il risque de ne pas voir le jour avant quelques mois. Tout comme la mise en place des nouvelles communes pour couvrir tout le territoire national conformément à la Constitution.

Sur un autre plan, si la démission du président et des deux membres de l’Isie devenait effective, il faudrait au moins quatre mois pour l’ARP afin de les remplacer. Un véritable casse-tête.

Les tractations qui ont précédé l’accord sur la date du 17 décembre ont montré à quel point les intérêts partisans ont primé. D’ailleurs certains partis politiques ont proposé la tenue de ces élections au mois de mars 2018. Après la démission du président de l’Isie et des deux autres membres, des voix commencent et se lever pour appeler à leur renvoi après les élections présidentielle et législatives de 2019 !

Les élections municipales risquent donc d’être renvoyées sien die.