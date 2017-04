Les Keffois boycottent le conseil régional exceptionnel

Le conseil régional exceptionnel qui a eu lieu ce matin 4 avril 2017 au Kef, a été boycotté par la majorité des représentants de partis politiques et des composantes de la société civile, de l’UGTT et de l’UTICA, rapporte Mosaïque FM.

La délégation gouvernementale composée de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, Majdouline Cherni, le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et la société civile, Mehdi Ben Gharbia et le secrétaire d’Etat à l’environnement, Chokri Ben Hassen, ne pourrait pas proposer des solutions concrètes aux problèmes de la région, ont estimé les protestataires.

Rappelons qu’une manifestation se déroule actuellement au Kef avec la participation des parties ayant boycotté la réunion et des ouvriers de l’usine de câbles, qui est actuellement menacée de fermeture.