Libye, réunion de Tunis: donner un second souffle à l’accord de Skhirat ou acter son décès ?

Les ministres des Affaires étrangères tunisien et égyptien ainsi que le ministre algérien des Affaires maghrébines se sont rencontrés dimanche 19 février à Tunis pour discuter d'une solution politique pour leur voisin libyen. Cette réunion est le coup d'envoi d'une initiative qui se veut complémentaire et non pas opposée aux autres rencontres internationales sur la Libye.

Ce lundi, ils doivent rendre compte des conclusions de leur discussion au président tunisien, avant de les remettre aux deux autres chefs d'Etat.

Officiellement, il s'agit de redonner un second souffle à l'accord de Skhirt au Maroc obtenu en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU. Mais dans les faits, il s'agit d'acter son échec en élargissant le dialogue à tous les acteurs, même ceux écartés jusqu'ici. L'Egypte doit ainsi convaincre son allié le maréchal Khalifa Haftar, qui a la mainmise sur les terminaux pétroliers de participer au dialogue.

L'Algérie et la Tunisie ont récemment rencontré les principaux dirigeants des partis politiques et de milices d'obédiences islamiques. A leur tour, les partisans de l’ancien guide Moaamer Kadhafi, exilés principalement en Tunisie et en Egypte, sont la troisième catégorie à convaincre.