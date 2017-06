Ligue des champions, et de 12 pour le Real Madrid

Le Real Madrid a remporté la deuxième Ligue des Champions de son histoire en s’imposant face à la Juventus Turin (4-1), samedi à Cardiff. En moins de deux ans en tant que coach du Real Madrid, Zinedine Zidane a remporté deux Ligues des Champions et la Liga. C’est l’inévitable Cristiano Ronaldo qui avait ouvert le score à la 20ème minute de jeu, sur l’un de ses premiers ballons, après une bonne entame de la Juve. Quelques instants plus tard, Mario Mandzukic avait redonné espoir à la Veille Dame en égalisant d’un somptueux retourné. Les deux formations se sont quittées sur un score de parité, à la pause (1-1).

Au retour des vestiaires le match a basculé en faveur du club madrilène. D’abord dans le jeu, sous l’impulsion de Kroos et Modric, le Real a retrouvé la possession du ballon et a vite concrétisé cette domination. D’abord par Casemiro sur une frappe lointaine, déviée par Khedira, ensuite par l’homme du match, Cristiano Ronaldo. Le Portugais avec son doublé s’est offert sa quatrième Ligue des Champions de sa carrière (trois avec le Real Madrid en 2014, 2016, 2017 et une avec Manchester United en 2008, ndlr). CR7 peut sereinement attendre son cinquième Ballon d’Or. Le quatrième but du jeune Asensio en fin de match est anecdotique. Personne n’avait inscrit plus de deux buts à la Juve cette saison en C1, le Real de Zizou lui en a planté quatre en une rencontre… Le calice jusqu’à la lie pour Buffon, qui s’incline une troisième fois en finale de Ligue des Champions, en autant de disputées.