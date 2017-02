Le PSG a réalisé une superbe performance en écrasant le FC Barcelone (4-0) en 8es de finale aller de la Ligue des champions.

Au terme de 90 minutes d'un niveau rarement vu auparavant, le PSG s'impose met un pied et demi en quarts de finale. Grâce à un doublé de Di Maria et deux autres buts signés Draxler et Cavani, les Parisiens s'offrent un ogre et frappent un grand coup dans cette Champions League.