L'Institut Pasteur de Tunis et l'association ReAct célèbrent la 10ème journée internationale des maladies rares

L'Institut Pasteur de Tunis (IPT) et l’Association la Recherche en Action (ReAct) célèbrent, ce Mardi 28 février 2017 à l'IPT ,la 10ème édition de la Journée Internationale des maladies rares.

Cette édition a pour slogan «Les possibilités de recherche sont illimitées! ». L’objectif est de sensibiliser les différents acteurs de la recherche, de la santé, les associations, les décideurs, le grand public à l’importance de la recherche sur les maladies rares, qui permet de mieux comprendre et de prévenir ces maladies.

Pour cet événement, l'Institut Pasteur de Tunis et l’Association la Recherche en Action, en collaboration avec les services des maladies congénitales et héréditaires des hôpitaux Charles Nicolle de Tunis et Mongi Slim de la Marsa se mobilisent pour sensibiliser à ces maladies et faire entendre la voix des malades et des chercheurs.

Une matinée de conférences assurées par des médecins et des chercheurs du domaine sera ouverte au public.

Par ailleurs, un dépliant de sensibilisation sera remis aux participants et une vidéo de témoignages pourra être visionnée à partir du mardi 28 février 2017 sur la chaîne Youtube de l’IPT.

Enfin, en marge de cet événement, des interventions de chercheurs de l’IPT ont lieu dans des écoles, collèges et lycées du grand Tunis, pour sensibiliser les scolaires aux maladies rares en Tunisie.