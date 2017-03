L’IVD se penche sur la période coloniale

La présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, a souligné à l’ouverture des auditions publiques sur les violations ayant marqué la fin de la colonisation française de la Tunisie que le départ de l’occupant « n’a pas été un cadeau ou l’aboutissement d’un processus de négociations mais le résultat de combats qui ont fait des centaines de martyrs et de disparus ».

« L’IVD a compilé un nombre de témoignages et de données après plusieurs travaux de vérification portant sur cette époque et sur les circonstances du départ du colonisateur français de la Tunisie », a-t-elle précisé en présentant les troisièmes auditions publiques du mois de mars courant.

Elle a souligné « qu'il est du droit des Tunisiens de connaître les leaders hommes et femmes qui ont mené durant trois ans ces luttes contre l’occupant français », relevant que « ces combats montrent que le départ des Français de la Tunisie n’a pas été une mince affaire comme essaient certains médias de le montrer ».

Au sujet de la période post colonisation, Ben Sedrine a fait remarquer que « les profondes divergences portant sur le départ des Français ont abouti à une guerre civile qui a laissé des cicatrices profondes dans la société tunisienne à l’époque et il importe de traiter ces cicatrices avec objectivité et courage et ne pas avoir peur de la vérité ».

« L’unité du tissu sociétal en Tunisie reste tributaire de ces cicatrices qui n’ont pas conduit à la réconciliation entre les protagonistes de cette époque et il est nécessaire aujourd’hui de voir la vérité telle qu’elle est avec courage lion de toute récupération politique et du récit officiel de l’histoire de la Tunisie », a-t-elle indiqué.

La présidente de l’IVD a appelé les universités tunisiennes et les historiens à réécrire l’histoire de la Tunisie « en exploitant les données amassées par l’Instance et basées sur des travaux d’enquête et de témoignages afin d’aider à réaliser la véritable réconciliation ».

Avant le début des auditions un documentaire a été projeté sur les principales étapes ayant marqué l’histoire de la Tunisie depuis 1952.