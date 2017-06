Londres : une camionnette fonce sur des passants

Un « incident majeur » était en cours ce samedi soir sur le London Bridge, dans le centre de Londres. Cet axe routier a été fermé dans les deux sens, a indiqué la police des transports dans un communiqué.

Une camionnette a foncé sur le trottoir à vive allure et a heurté plusieurs personnes. , parlant de cinq personnes à terre. Pour le moment aucun bilan n’a été annoncé par les autorités.

Ces événements interviennent dans un contexte marqué par le terrorisme djihadiste, quelques jours après une sanglante attaque à Manchester et quelques semaines après qu'un homme revendiquant son appartenance à Daech a foncé dans la foule sur le pont de Westminster, faisant six morts et une cinquantaine de blessés.