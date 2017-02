Meherzia Labidi à Washington pour « charmer » Donald Trump

« Meherzia Labidi saura-t-elle Charmer Trump »? Sous ce titre, « Maghreb Confidentiel » a écrit dans son numéro 1234 du 2 février que la députée du mouvement Ennahdha, Meherzia Labidi « sera au National Press Club de Washington, où elle participera à un déjeuner organisé par le Centerfor the study of islam and democracy (CSID), présidé par Radhouan Masmoudi, «chef de file du lobbying d'Ennahda aux EtatsUnis ».

Selon le journal, la tâche de Masmoudi se complique de plus en plus avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Là où Barack Obama multipliait les contacts avec les partis politiques d'obédience islamiste, son successeur a promis de classer les frères musulmans, leur matrice commune, parmi les « organisations terroristes ».