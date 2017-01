Mohsen Marzouk règle ses comptes avec certains conseillers de la présidence

Mohsen Marzouk, l’ancien conseiller politique auprès du président de la République et actuel secrétaire général du mouvement « Mahsrou3Tounes », revient dans un post publié sur sa page Facebook, sur cette histoire de vente de la Rolls Royce offerte au président Habib Bourguiba par la reine Elizabeth. Tout en appréciant le geste du président Béji Caid Essebsi qui s’est déplacé jusqu’au garage pour démentir la rumeur, et qui par son geste, a-t-il écrit, « a mis en garde contre la bêtise humaine », il s’en est pris à certains conseillers du chef de l’état qui « se sont spécialisés dans ce genre de rumeurs et de mensonges ».

Il espère que ce qu’a fait le président leur « servira de leçon » et notamment ces quelques-uns qui «ont été promus grâce à cela ». Il s’en prend également à ces « autres qui ont utilisé leur pouvoir et leur qualité pour s’offrir des tribunes dans les médias afin de nous critiquer en colportant des mensonges et de rumeurs ».

Il est à rappeler que la présidence de la république a diffusé une vidéo montrant le Chef de l’Etat accompagné du ministre-directeur du cabinet présidentiel Slim Azzabi dans le garage de la présidence où on voit nettement la voiture Rolls Royce.

Dans cette vidéo, le président s’est élevé contre la diffusion de telles rumeurs fausses destinées selon lui à distraire les Tunisiens de leurs véritables problèmes qui ont pour noms terrorisme, chômage et autres