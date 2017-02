Moncef Marzouki annonce sa candidature pour la présidentielle de 2019

Au cours d’une intervention sur la chaîne Al Jazeera, ce jeudi 16 février, l’ancien président de la république Moncef Marzouki a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2019.

Depuis sa défaite lors du second tour en décembre 2014 contre l’actuel président Béji Caid Essebsi, Marzouki rumine sa revanche. Il est entré tôt, très tôt en campagne dans l’espoir de retrouver le palais de Carthage qu’il a quitté avec un pincement au cœur. Il multiplie les sorties médiatiques, notamment sur la chaîne qatarie pour critiquer dans des termes crus la situation générale du pays et verser son fiel sur son prédécesseur Ben Ali et son successeur Essebsi.