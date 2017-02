Monoprix inaugure son premier magasin à Gabes

La dynamique chaîne de grande distribution Monoprix confirme encore une fois son engagement de proximité envers ses clients en enrichissant son réseau de magasin, et ce, avec l'ouverture de son premier magasin à Gabes .

Situé dans une zone stratégique (Rue SlahEddin Al Ayoubi), le nouveau magasin Monoprix à Gabes offre toutes les garanties d'un espace commercial digne des plus grandes enseignes.

S’étalant sur une superficie de 1745 m2, et grâce à ses 45 collaborateurs, Monoprix Gabes est conçu pour répondre à tous les besoins du quotidien,le magasin propose une panoplie de produits minutieusement sélectionnés. Les clients pourront succomberaux délices des produits alimentaires répondant aux critères rigoureux de l'enseigne, aux dernières tendances de la beauté ainsi qu’aux must des produits maison/loisirs.

Toujours plus généreux, toujours plus proche de vous

Dans une ambiance très festive et typique de la région, animée par la Soulémya de Gabès où des ballons ont été offerts aux plus petits, Monoprix, comme à son habitude, marque les esprits par une ouverture des plus généreuses. Les tous nouveaux clients sont gâtés et pourront gagner des centaines de chariots, sans compter une multitude d’autres cadeaux et de belles surprises.

A travers cette nouvelle ouverture, Monoprix consolide ses ambitiions d’expension sur tout le territoire tunisien de se rapprocher de ses consomateurs et s’engager à leur service . Comme elle confirme son engagement citoyen dans la creation d’emploi.