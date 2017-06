Moonlight by MOOD TALENT, du 14 au 16 juin à Dar El Marsa

A travers un communiqué de presse, MOOD TALENT, le salon des nouveaux créateurs, annonce la tenue prochaine de sa 13e exposition : MOONLIGHT qui aura lieu du 14 au 16 juin 2017 à Dar el Marsa*****. C'est sur ce thème "lunaire" que 18 créateurs exposeront en nocturnes (21h/1h), des pièces uniques spécialement créées pour l'event, ainsi que leurs nouvelles collections : couture, joaillerie, accessoires, déco et ... chocolats !

MOOD TALENT prend soin d'innover à chaque event, pour satisfaire le public et montrer le talent des créateurs participants à l'exposition. Au programme de cette nouvelle édition de Moonlight, un shooting pour "NOCTURNES", un mannequin challenge pour "GLAM", deux défilés : "FLOWERS" et "TRIBAL" en partenariat avec GIVENCHY ...

MOONLIGHT réunira les créateurs, stylistes et designers : 3AFSA NAJET - BLUE EMERALD - CACHEMIRE - CHOCOLAND FACTORY - DIAGONALE ECO ART DESIGN - EKCCI - ELLA - FAYROUZA - KOKETT - KRISTEL GRIMAN - MISS ANAIS - MON SAC COUFFIN - NESRINA BIJOUX - OM EZINE - SOFIA BESSI - VAGABONDAGE BY MAYA - ZAYN - ZEYNA

L'évènement sera marqué par la participation de l'association WALLAH WE CAN, invité de cette édition : "Investissons dans l'enfance ! Avec Wallah We Can, nous faisons de l'Enfance notre cheval de bataille, notre investissement pour la Tunisie !"